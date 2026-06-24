Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 14:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que gostaria de protagonizar uma novela com Matías Galarza, meia do Paraguai, que defendeu o Vasco, e marcou na vitória sobre a Turquia por 1 a 0, pela Copa do Mundo. A beldade ficou bastante feliz com o resultado na segunda rodada da competição.

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"Foi uma ideia repentina, mas admito que veio do coração. Eu o vi brilhar em campo, com aquela atitude vencedora, e imaginei aquelas novelas em que o protagonista aparece e todos suspiram. Além disso, ele estava feliz com a vitória, então a emoção me dominou completamente", disse em entrevista ao "Popular".

Eli afirmou que seria uma novela turca, em que não acontecem beijos. A provocação foi direta ao adversário derrotado na Copa, mas também uma atitude de respeito com Galarza.

"Sim, por isso não me atreveria a ir tão longe, haha. Sei que eles são muito reservados, então gosto da ideia de ser tudo platônico. Além disso, só estou dizendo isso porque ele é meu ídolo", afirmou.

Apesar disso, a beldade que tem mais de 378 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie) deu dicas para o ex-vascaíno conquistá-la.

"Gosto de um homem carismático, atencioso e que me faça rir. Mas olha, não quero ser interesseira, é pura admiração pelo futebol", concluiu.