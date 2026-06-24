Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro diz que gostaria de protagonizar novela com ex-Vasco, que marcou por Paraguai na Copa
Eli Villagra está nos Estados Unidos acompanhando a competição
Musa do Cerro diz que gostaria de protagonizar novela com ex-Vasco, que marcou por Paraguai na Copa
Eli Villagra está nos Estados Unidos acompanhando a competição
Messi ganha surpresa de aniversário dos companheiros na seleção argentina
Craque, que completa 39 anos nesta quarta-feira (24), agradeceu aos jogadores nas redes sociais
Tetracampeão minimiza qualidade de Haaland: 'Jogador normal'
Atacante, de 25 anos, tem quatro gols na Copa do Mundo
França, Argentina... veja possíveis caminhos do Brasil até a final da Copa do Mundo
Seleção brasileira define contra a Escócia a posição final no grupo C
Vídeo: capitão do tetra, Dunga dança música de Shakira ao vivo em TV
Ex-jogador participou de atração da TV mexicana e mostrou um lado pouco conhecido
Jogador da Bélgica se reapresenta após deixar concentração para nascimento do filho
Doku recebe homenagem dos companheiros antes do confronto decisivo na Copa do Mundo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.