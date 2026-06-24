Nova chuteira de Neymar, para a Copa do Mundo - Divulgação

Nova chuteira de Neymar, para a Copa do MundoDivulgação

Publicado 24/06/2026 15:51

Estados Unidos - Camisa 10 do Brasil, Neymar usará uma chuteira exclusiva diante da Escócia, nesta quarta-feira (24). O jogo será às 19h (de Brasília), em Miami, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Ele deve começar no banco, mas vive expectativa para ganhar alguns minutos.

A “Future”, produzida pela Puma em parceria com o designer KidSuper, foi pensada justamente para o retorno do craque à seleção brasileira. O meia-atacante não entra em campo com a Amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo.



Para representar a volta por cima, uma fênix foi um dos símbolos levados em consideração na montagem da peça, que é predominantemente amarela. “É uma chuteira especial para mim”, disse o jogador.



“Toda vez que as pessoas duvidaram, eu retornei. O amarelo, os detalhes no solado, os símbolos. Tudo isso é pessoal. Eu queria que as pessoas olhassem para a chuteira e sentissem o que eu sinto toda vez que calço e entro em campo pela Seleção”, complementou.

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Veja fotos da nova chuteira de Neymar

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