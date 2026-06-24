Romário foi estrela da Copa do Mundo de 1994John G. Mabanglo / AFP
Romário afirma que faria mais gols em Copas se jogasse atualmente: 'Barulho e estrago'
Ex-atacante, de 60 anos, foi estrela do tetra em 1994
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