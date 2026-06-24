Romário foi estrela da Copa do Mundo de 1994 - John G. Mabanglo / AFP

Romário foi estrela da Copa do Mundo de 1994John G. Mabanglo / AFP

Publicado 24/06/2026 15:20

Rio - Ídolo da seleção brasileira, Romário, de 60 anos, afirmou que se estivesse atuando na Copa do Mundo de 2026 teria feito mais gols que fez em Mundiais. O Eterno Camisa 11 citou também Ronaldo Fenômeno ao aborda o destaque de estrelas como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Haaland na edição atual da competição.

"Tem muito menos talento. Não só no Brasil, mas como no mundo. Eu e Ronaldo, com toda certeza, se jogassemos hoje, iríamos fazer mais barulho e estrago do que na nossa época. Sempre fomos fisicamente bem dotados e tinhamos uma técnica acima do normal", disse em entrevista ao "LANCE".

Romário também opinou até onde o Brasil chega na Copa do Mundo. O ex-atacante questionou o desempenho da Seleção, mas disse acreditar que a equipe de Carlo Ancelotti chegará até a decisão da competição.

O Baixinho disputou apenas duas Copas do Mundo (1990 e 1994). Na Copa da Itália, entrou em campo por apenas 45 minutos, nos Estados Unidos, foi uma grande estrela, anotando cinco gols e sendo o protagonista do tetra da seleção brasileira.