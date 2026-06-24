Seleção brasileira de Carlo Ancelotti pode não ter vida fácil no mata-mata da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Seleção brasileira de Carlo Ancelotti pode não ter vida fácil no mata-mata da Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 12:04

possibilidade de ser primeiro, segundo ou até terceiro, o time de Carlo Ancelotti já começa a ter uma ideia de possíveis caminhos no mata-mata até a final. A seleção brasileira define seu futuro na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24), contra a Escócia, pela terceira rodada do grupo C. Com, o time de Carlo Ancelotti já começa a ter uma ideia de possíveis caminhos no mata-mata até a final.

Há a possibilidade de um confronto com a França (se for segunda do grupo I) já nas oitavas de final, Inglaterra nas quartas e Argentina na semifinal.



Se o Brasil for primeiro do grupo

De acordo com as posições dos grupos após a segunda rodada, os possíveis adversários do Brasil são:



- Japão (ou Holanda ou Suécia) na 2ª fase. O jogo é em 29 de junho (segunda), às 14h.



- Costa do Marfim (ou Equador ou Curaçao) ou Noruega (ou França) nas oitavas de final. No dia 5 de julho (domingo), às 17h.



- México ou Escócia (ou Marrocos) ou Inglaterra (ou Gana ou Croácia) ou Cabo Verde (ou Uruguai ou Espanha) nas quartas de final. O jogo é em 11 de julho (sábado), às 18h.



-Na semifinal, possíveis adversários são: Argentina ou Uruguai (ou Cabo Verde) ou Bélgica (ou Egito ou Irã) ou Austrália (ou Paraguai) ou Croácia (ou Gana ou Inglaterra) ou Colômbia ou (Portugal). Em 15 de julho (quarta), às 16h.



Se o Brasil for segundo colocado



- Holanda (ou Japão ou Suécia) na 2ª fase. O jogo é em 29 de junho (segunda), às 22h.



- Coreia do Sul (ou Tchéquia ou África do Sul) ou Suíça (ou Canadá ou Bósnia) nas oitavas de final. No dia 4 de julho (sábado), às 14h.



- Alemanha ou Paraguai (ou Austrália) ou França (ou Noruega) ou Suécia (ou Holanda ou Japão) nas quartas de final. O jogo é em 9 de julho (quinta), às 17h.



-Na semifinal, possíveis adversários são: Portugal (ou Colômbia ou RD Congo) ou Gana (ou Inglaterra ou Croácia) ou Espanha (ou Uruguai ou Cabo Verde) ou Áustria (ou Argélia) ou Estados Unidos. Em 14 de julho (terça), às 16h.



Se a Seleção ficar na terceira posição

Neste caso, dependerá da combinação de quem serão os oito melhores terceiros colocados para saber em qual chaveamento estará. Mas pode ser a Alemanha já na segunda fase, na segunda-feira (29), às 17h30, ou França, Noruega ou até mesmo o México.