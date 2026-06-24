Seleção brasileira de Carlo Ancelotti pode não ter vida fácil no mata-mata da Copa do MundoVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Se o Brasil for primeiro do grupo
- Japão (ou Holanda ou Suécia) na 2ª fase. O jogo é em 29 de junho (segunda), às 14h.
- México ou Escócia (ou Marrocos) ou Inglaterra (ou Gana ou Croácia) ou Cabo Verde (ou Uruguai ou Espanha) nas quartas de final. O jogo é em 11 de julho (sábado), às 18h.
-Na semifinal, possíveis adversários são: Argentina ou Uruguai (ou Cabo Verde) ou Bélgica (ou Egito ou Irã) ou Austrália (ou Paraguai) ou Croácia (ou Gana ou Inglaterra) ou Colômbia ou (Portugal). Em 15 de julho (quarta), às 16h.
Se o Brasil for segundo colocado
- Coreia do Sul (ou Tchéquia ou África do Sul) ou Suíça (ou Canadá ou Bósnia) nas oitavas de final. No dia 4 de julho (sábado), às 14h.
- Alemanha ou Paraguai (ou Austrália) ou França (ou Noruega) ou Suécia (ou Holanda ou Japão) nas quartas de final. O jogo é em 9 de julho (quinta), às 17h.
-Na semifinal, possíveis adversários são: Portugal (ou Colômbia ou RD Congo) ou Gana (ou Inglaterra ou Croácia) ou Espanha (ou Uruguai ou Cabo Verde) ou Áustria (ou Argélia) ou Estados Unidos. Em 14 de julho (terça), às 16h.
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