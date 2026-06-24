Dunga arrisca uns passos de dança em participação em programa de TV mexicanaReprodução de vídeo

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O Dia
Conhecido pelo perfil sério dentro e fora dos gramados, Dunga surpreendeu quem acompanhava a programação da Tv mexicana Telemundo Deportes, nesta terça-feira (23). O ex-volante e capitão do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo participou de uma brincadeira e acabou arriscando alguns passos de dança ao vivo.
No palco, Dunga dividiu espaço com Carlos Pavón, um dos grandes nomes do futebol de Honduras, e com a apresentadora Lindsay Casinelli. Ao som de Dai Dai, canção criada pela cantora colombiana Shakira para o Mundial de 2026, o ex-jogador ficou um pouco sem graça.
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Mas entrou na brincadeira e acompanhou a coreografia com certa dificuldade e falta de ritmo. Dunga, que construiu a carreira com uma imagem marcada pela seriedade e liderança, chamou atenção justamente por mostrar um lado mais descontraído diante das câmeras.