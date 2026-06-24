Conhecido pelo perfil sério dentro e fora dos gramados, Dunga surpreendeu quem acompanhava a programação da Tv mexicana Telemundo Deportes, nesta terça-feira (23). O ex-volante e capitão do Brasil no tetracampeonato da Copa do Mundo participou de uma brincadeira e acabou arriscando alguns passos de dança ao vivo.
¡DUNGA Y PAVÓN AL RITMO DE SHAKIRA!
Solo Lindsay Casinelli pudo hacer bailar a dos leyendas del futbol, en el estreno de la canción de "Dai Dai" en español por primera vez en Telemundo, estas figuras mostraron el ritmo que tienen en la sangre.
No palco, Dunga dividiu espaço com Carlos Pavón, um dos grandes nomes do futebol de Honduras, e com a apresentadora Lindsay Casinelli. Ao som de Dai Dai, canção criada pela cantora colombiana Shakira para o Mundial de 2026, o ex-jogador ficou um pouco sem graça.
Mas entrou na brincadeira e acompanhou a coreografia com certa dificuldade e falta de ritmo. Dunga, que construiu a carreira com uma imagem marcada pela seriedade e liderança, chamou atenção justamente por mostrar um lado mais descontraído diante das câmeras.
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