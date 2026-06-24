Ronaldinho irá defender o RavennaDivulgação / Ravenna

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Rio - Fim do mistério! Ronaldinho, de 46 anos, irá voltar a jogar pelo Ravenna, da Itália. Ele entrará em campo em uma partida do clube europeu pela Terceira Divisão do seu país, e posteriormente irá participar de uma turnê mundial de jogos não oficiais para a despedida dos gramados.
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No começo da semana passada, o pentacampeão foi anunciado como novo investidor do Ravenna, clube da Terceira Divisão da Itália, e foi inscrito como atleta na competição.
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A negociação foi facilitada pela forte ligação do "Bruxo" com Ignazio Cipriani, proprietário do Ravenna, e com o vice-presidente honorário do clube, Ariedo Braida, dirigente responsável por levá-lo ao Milan em 2008. 
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Ronaldinho fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, sendo campeão da competição. Ele foi eleito o melhor jogador do planeta em 2004 e 2005. O craque se tornou ídolo de clubes como Barcelona e Atlético-MG.
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Ronaldinho irá defender o Ravenna
Ronaldinho fará partida oficial pelo clube italiano