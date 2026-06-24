Ronaldinho irá defender o RavennaDivulgação / Ravenna
Ronaldinho fará jogo oficial pelo Ravenna e depois terá turnê mundial para despedida dos gramados
Pentacampeão, de 46 anos, não atua desde que deixou o Fluminense em 2015
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Baixinho, de 60 anos, está participando da cobertura da Cazé TV
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Jogador, de 34 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim do ano
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Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
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Atacante, de 19 anos, deu assistência contra a Escócia
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Episódio ocorreu em Miami após o retorno do craque aos campos pela Seleção
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Partida será na tarde de segunda-feira (29)
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