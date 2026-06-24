Vini Jr em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

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O Dia
Rio - Destaque da seleção brasileira, Vini Jr, de 25 anos, será procurado pelo Real Madrid para uma "última cartada" para renovação de contrato depois da Copa do Mundo. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube irá buscar outras opções para o futuro do brasileiro, caso não haja um acerto.
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"Após o término da Copa do Mundo, haverá novos desdobramentos e, caso não se chegue a um acordo, o Real Madrid começará a considerar outras opções. As reuniões em Valdebebas não se referem a uma nova saída de Vinicius, mas sim à renovação de seu contrato. No entanto, propostas e ofertas têm prazo de validade", disse o diário.
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Vini Jr já deixou claro o desejo de renovar  seu contrato e o Real Madrid também de ampliar o vínculo do atleta que vai até junho do ano que vem. Porém, as partes não chegaram a um acerto financeiro para a renovação.
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O atacante, de 25 anos, defende o Real Madrid desde 2019, quando foi vendido pelo Flamengo. Ele foi protagonista de dois títulos da Liga dos Campeões pelo clube espanhol.