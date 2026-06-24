Vini Jr em treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF
Real Madrid tentará 'última cartada' por renovação de Vini Jr depois da Copa, diz jornal espanhol
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Vídeo! Romário celebra vitória e classificação da Seleção na Copa em casa noturna de Miami Beach
Baixinho, de 60 anos, está participando da cobertura da Cazé TV
Titular da Seleção, Danilo aborda possível retorno ao Porto: 'Nunca se sabe'
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Jornal espanhol exalta Vini Jr e cobra o Real Madrid: 'Não pode deixar escapar'
Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
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Partida será na tarde de segunda-feira (29)
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