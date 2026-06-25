Romário celebra a classificação da seleção brasileiraReprodução / X
Romário comemorando vitória do Brasil sobre a Escócia em uma casa noturna em Miami Beach. pic.twitter.com/YgkxzPeGhj— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 25, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Romário celebra a classificação da seleção brasileiraReprodução / X
Romário comemorando vitória do Brasil sobre a Escócia em uma casa noturna em Miami Beach. pic.twitter.com/YgkxzPeGhj— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 25, 2026
Jornal vê Neymar competitivo e defende convocação de Ancelotti: 'Estava certo'
Atacante, de 34 anos, atuou por cerca de 20 minutos
Vídeo! Romário celebra vitória da Seleção em casa noturna de Miami
Baixinho está participando da cobertura da Cazé TV
Jornal espanhol exalta Vini Jr e cobra o Real Madrid: 'Não pode deixar escapar'
Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
Rayan destaca esforço em estreia como titular e elogia evolução do Brasil na Copa
Atacante, de 19 anos, deu assistência contra a Escócia
Vídeo: Filho de Neymar é barrado por seguranças ao tentar encontrar o pai no gramado
Episódio ocorreu em Miami após o retorno do craque aos campos pela Seleção
Rio terá ponto facultativo no próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo
Partida será na tarde de segunda-feira (29)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.