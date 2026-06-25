Romário celebra a classificação da seleção brasileiraReprodução / X

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O Dia
Estados Unidos - O ex-atacante e senador da República, Romário, de 60 anos, celebrou a vitória da seleção brasileira sobre a Escócia por 3 a 0, pela terceira rodada da Copa do Mundo, em uma casa noturna em Miami Beach. Vídeos do Baixinho dançando viralizaram nas redes sociais.
Romário está participando da cobertura, nos Estados Unidos, com a Cazé TV. Na véspera da partida contra a Escócia (23), o tetracampeão participou da concentração do Movimento Verde Amarelo, torcida organizada do Brasil.
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Ídolo da seleção brasileira, Romário foi fundamental no título da Copa do Mundo de 1994, conquistada nos Estados Unidos. Como atleta profissional, defendeu clubes importantes como Barcelona, Flamengo, Fluminense, Vasco e Valência.
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Com a vitória sobre a Escócia, o Brasil selou sua classificação para a segunda fase da Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti volta aos gramados na próxima segunda (29), às 14 horas (de Brasília), em Houston.