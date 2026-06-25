Neymar em campo em jogo da EscóciaRafael Ribeiro / CBF
Jornal vê Neymar competitivo e defende convocação de Ancelotti: 'Estava certo'
Atacante, de 34 anos, atuou por cerca de 20 minutos
Jornal vê Neymar competitivo e defende convocação de Ancelotti: 'Estava certo'
Atacante, de 34 anos, atuou por cerca de 20 minutos
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Partida será na tarde de segunda-feira (29)
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