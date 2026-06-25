Neymar em campo em jogo da EscóciaRafael Ribeiro / CBF

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O Dia
Rio - A estreia de Neymar na Copa do Mundo de 2026 foi elogiada pelo jornal espanhol "AS". A publicação afirmou que o camisa 10 se mostrou competitivo e justificou a convocação de Carlo Ancelotti para a disputa da competição.
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"Neymar entrou em campo aos 76 minutos. Começou como atacante, substituindo Cunha , e após a entrada de Endrick alguns minutos depois, passou a atuar como meia-atacante. Durante sua passagem pelo campo, o craque brasileiro demonstrou estar em um nível competitivo ideal, pelo menos como reserva. Mostrou lampejos de genialidade", disse o diário.
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Neymar entrou no fim da partida, com a vitória do Brasil já garantida. Ele mostrou bom entrosamento com Vini Jr em algumas jogadas pelo lado esquerdo do campo.
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O atacante, de 34 anos, se recuperou de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O Brasil se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo e entra em campo na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).