Vini Jr em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/06/2026 08:00

Rio - A atuação de Vini Jr contra a Escócia na Copa do Mundo fez o jornal espanhol "AS" cobrar o Real Madrid em relação a renovação do brasileiro. O atacante, de 25 anos, tem contrato com o clube da capital da Espanha somente até junho de 2027.

"Real Madrid tem um problema bem-vindo: renovar o contrato de Vinicius , e se possível, antes da próxima partida do Brasil na Copa do Mundo. Contra a Escócia, ele deu um show de gols, do tipo reservado à elite", disse o diário.

Vini Jr tem sido o destaque absoluto da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em três jogos, o atacante anotou quatro gols e vem comandando a equipe de Ancelotti.

"O jogador do Real Madrid é a própria imagem de uma seleção brasileira resoluta na defesa, sólida no meio-campo e potente no ataque", concluiu a publicação.