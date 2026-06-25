Vini Jr em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol exalta Vini Jr e cobra o Real Madrid: 'Não pode deixar escapar'
Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
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Partida será na tarde de segunda-feira (29)
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