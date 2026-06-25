Rayan em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan em campo pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/06/2026 07:41

Estados Unidos - Titular pela primeira vez na Copa do Mundo, o atacante Rayan, de 19 anos, foi decisivo ao roubar a bola e dar a assistência para o primeiro gol do Brasil na vitória sobre a Escócia por 3 a 0. O jogador do Bournemouth destacou a importunidade dada por Carlo Ancelotti.

"Tentei me empenhar ao máximo, dar meu máximo, porque não sabemos quando vai ser próxima oportunidade. Ajudei ali no primeiro gol dando a assistência, ajudando na marcação. Dei meu melhor", disse em entrevista à "Cazé TV".

No confronto pela segunda fase da competição, a tendência é que Rayan continue como titular. O atacante também destacou a evolução da seleção brasileira.

"No primeiro jogo (Marrocos), o time estava meio ansioso por causa da estreia. Mas, nos outros dois jogos, fomos muito bem, conseguimos construir placares largos. A torcida pode esperar que a gente vai dar o máximo pelo nosso país, indo passo a passo, vamos chegar à final e dar o hexa para o Brasil", concluiu.