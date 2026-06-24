Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 09:30 | Atualizado 24/06/2026 09:31

Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, é fã declarada de Cristiano Ronaldo, com quem teve um affair, e crítica de Lionel Messi. Ao exaltar o feito do português, que se tornou o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo, a beldade alfinetou o argentino.

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"Cristiano marcou gols nos últimos 6 mundiais, Recorde absoluto para o melhor. O outro não marcou em 2010. Você continua sendo o melhor", disse em seu perfil no "X", o antigo Twitter.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" (@daniellachavez) para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.