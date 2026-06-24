Momento em que Cesar Sampaio abre o placar para o Brasil diante da Escócia na Copa de 1998 - Reprodução / FIFA+

Momento em que Cesar Sampaio abre o placar para o Brasil diante da Escócia na Copa de 1998Reprodução / FIFA+

Publicado 24/06/2026 08:00 | Atualizado 24/06/2026 11:53

O Brasil volta a enfrentar a Escócia na Copa após 28 anos. A última vez foi pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de 1998. Naquela ocasião, a Seleção superou a equipe europeia por 2 a 1 no Stade de France, em Saint-Denis.

Um dos protagonistas daquele jogo foi Cesar Sampaio, que abriu o placar logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, o camisa 5 apareceu no primeiro poste para desviar e colocar o Brasil em vantagem.

“Primeiramente, nós treinámos incessantemente aquela jogada. A Escócia tinha uma marcação muito forte em cima do Júnior Baiano, dos jogadores mais altos, então era para eu sair à frente do goleiro no primeiro pau”, contou César Sampaio, em entrevista ao ‘FIFA+’ em 2022.

“O Zagallo dizia que a bola iria cair ali, e o Bebeto batia ali nos treinamentos. A jogada, então, não foi uma surpresa, foi ensaiada, mas, diante de tantos atacantes e craques presentes, eu fiz o primeiro gol da Copa. Fiquei fora do ar por alguns segundos, demorou para cair a ficha, foi um sentimento estranho”, completou.

Aos 37 da primeira etapa, porém, o árbitro assinalou falta de Cesar Sampaio em Gallacher dentro da área. John Collins foi para a cobrança do pênalti, superou Taffarel e deixou tudo igual no marcador.

"Liguei para meu pai logo após o jogo, e ele imediatamente começou a me dar uma bronca por causa do pênalti que cometi. Ele sequer mencionou o gol que marquei! Apenas me deu uma bronca e tanto. A preparação antes do jogo tinha sido incrivelmente tensa, uma noite sem dormir. Todos sabíamos que, se cometêssemos um erro, seria uma gafe de proporções mundiais. Mas, felizmente, tudo acabou bem e vencemos por 2 a 1”, revelou com bom humor o ex-volante ao site 'Bolavip'.

Não foi um jogo fácil, mas o Brasil contou com o talento dos jogadores e uma pitada de sorte para retomar a vantagem. Aos 28 minutos, Dunga descolou ótima enfiada pelo alto para Cafu. Já dentro da área, o lateral finalizou. O goleiro fez a defesa à queima-roupa, mas a bola logo bateu Boyd, que acidentalmente mandou contra o próprio gol.

Agenda

Escócia e Brasil vão se enfrentar nesta quarta-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A partida é válida pela última rodada do Grupo C.

A seleção brasileira soma quatro pontos e aparece na liderança. Já a Escócia, com três pontos, está na terceira posição.