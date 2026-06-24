Neymar Jr. com os pais Nadine Gonçalves e Neymar - Reprodução / Instagram

Neymar Jr. com os pais Nadine Gonçalves e NeymarReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 10:58

Rio - A expectativa pela possível estreia de Neymar na Copa do Mundo mobiliza não apenas os torcedores brasileiros, mas também a família do camisa 10. Horas antes da partida entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), válida pela última rodada da fase de grupos, os pais do jogador fizeram publicações nas redes sociais em apoio ao filho.

Pai do atleta, Neymar da Silva Santos compartilhou um vídeo ao lado do filho e demonstrou emoção com a possibilidade de vê-lo em campo. "Até aqui nos ajudou o Senhor.” — 1 Samuel 7:12. Chegou a hora. Vamos viver tudo isso juntos. Boa sorte, filho! Boa sorte, Brasil . Que Deus os abençoe e os proteja!", escreveu.

Nadine Gonçalves também se manifestou. A mãe do jogador publicou um vídeo antigo em que Neymar aparece lendo uma carta escrita por ela, intitulada "Supere-se". "Deus te abençoe, meu filho", declarou.

As imagens resgatam um momento do início da trajetória profissional do atacante, durante sua primeira passagem pelo Santos. No vídeo, a leitura da carta se alterna com cenas recentes de treinamentos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. O texto fala sobre superação, confiança e força interior diante dos desafios. Na época da gravação, Neymar se preparava para a transferência ao Barcelona.



Neymar pode voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira hoje após um longo período afastado por lesões e dificuldades físicas. O confronto acontece às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.









