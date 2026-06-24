Rodriguinho sai em defesa de Raphinha - Reprodução do Instagram

Rodriguinho sai em defesa de Raphinha Reprodução do Instagram

Publicado 24/06/2026 08:16

Rio - Rodriguinho saiu em defesa de Raphinha, em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta terça-feira (23), depois do jogador da Seleção enfrentar críticas por seu desempenho na Copa do Mundo 2026 e devido a especulações em relação a uma suposta crise financeira. O cantor considerou "desumano" o que os internautas estão fazendo com o jogador e expressou a vontade dele de realizar um bom trabalho.

"Não sou de defender ninguém e nem de passar pano para nada, porém o que vejo fazendo com ele é desumano, falarem que ele não tem orgulho da camisa da Seleção, orgulho do país. Eu já vi ele falar da Seleção, eu já vi ele brigar pela Seleção, eu já vi de perto e pessoalmente. Eu já vi a vontade dele de tudo isso que está acontecendo. Eu já vi o amor que ele tem por isso e como fica apreensivo a cada jogo", disse Rodriguinho.

Ele explicou que tem contato com Raphinha porque a mulher dele, Bruna Amaral, é amiga de Natalia Belloli, companheira do jogador. O artista, ainda, recordou uma situação envolvendo o craque. "Uma vez eu estava em Barcelona e fui assistir um jogo dele. Nesse jogo, o Barcelona perdeu. Saímos do jogo e fomos todos para a casa dele conversar. Chegamos e ele não estava no ambiente. Perguntei onde ele estava e ela [Natalia] falou que ele estava no quartinho de baixo porque fica mal quando perde. Eu desci, bati na porta e ele pediu para eu entrar. Ele estava no escuro e quieto", lembrou.

"Ele estava inconformado com a derrota. Ele estava inconformado com o time e com o desempenho dele. Tentei falar para ele sair daquela bad", comentou o ex-BBB, que ouviu o desabafo de Raphinha. O cantor disse que viu que o jogador "tem vontade" de entregar um bom desempenho em campo.



"Nunca tive contato com jogadores como tive com ele. Eu vi isso. Já estive na casa dele, estava todo mundo curtindo e eu fui para banheira de gelo com ele para ele se recuperar. É muito desumano o que vocês fazem. Cobrar desempenho, tudo certo, mas estão indo para um lado que não tem que ir. Raphinha, estou com você", destacou o artista.

Lesionado

Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19), em partida válida pela Copa do Mundo. Ele iniciou o protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, e prometeu esforço máximo para retornar o mais rápido possível aos gramados.

"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país. Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira.

Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme", disse em seu perfil no Instagram.