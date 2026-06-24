Douglas Santos valorizou a força do elenco da seleção brasileira - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Douglas Santos valorizou a força do elenco da seleção brasileiraVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 22:00

Rio - Surpresa da seleção brasileira na Copa do Mundo, o lateral-esquerdo Douglas Santos deixou de lado a desconfiança e se firmou no time titular. O jogador, de 32 anos, vem se destacando com atuações sólidas, celebrou o bom momento e valorizou a força do elenco do Brasil após a vitória sobre a Escócia

"Tenho que agradecer por estar vivendo esse momento. É um sonho meu e da minha família. Agradeço também a Seleção, que me acolheu muito bem e está me dando muita força. Isso está trazendo uma energia boa dentro de campo e estou ajudando meus companheiros a fazer grandes jogos", disse.

Douglas Santos venceu a concorrência de Alex Sandro, que era o favorito para ser titular, e começou os três jogos na fase de grupos. Após uma estreia difícil para toda a equipe, o lateral conseguiu se destacar mais nos últimos dois jogos e revelou dicas do técnico Carlo Ancelotti.

"Nesses últimos dois jogos ele pediu para eu subir mais quando tivéssemos a posse de bola, para ajudar o Vini e o ataque. Isso vai trazer bons frutos para a gente, para marcar gols e vencer jogos. Mas o mais importante é não sofrer gols para consolidar nosso trabalho como equipe", afirmou.

Por fim, o lateral-esquerdo também fez elogios para o técnico Carlo Ancelotti. Douglas Santos destacou o trabalho do treinador italiano no dia a dia, que tem motivado todos os jogadores a assumir responsabilidades e tirar o peso dos principais jogadores para o bem do coletivo.

"Acho que o que o Mister (Carlo Ancelotti) tem colocado, de cada um pegar a responsabilidade. Isso está fazendo muito bem para que o Neymar ou Vini não peguem tanto a responsabilidade para si e que eles joguem o jogo deles mais livre e leve, que é o lema deles", finalizou.

Com a vitória, o Brasil garantiu a liderança do Grupo C com sete pontos, seguido pelo Marrocos em segundo lugar, também com sete. A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29), contra Holanda ou Japão, em Houston, nos Estados Unidos.