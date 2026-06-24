Neymar em ação no jogo entre Escócia e Brasil - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Neymar em ação no jogo entre Escócia e BrasilWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 21:44

Estados Unidos - Depois de mais de dois anos, Neymar voltou a jogar pela seleção brasileira. O camisa 10 foi acionado durante a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A Amarelinha garantiu vaga na próxima fase do torneio.

Ele, que foi acionado no lugar de Matheus Cunha aos 31 minutos do segundo tempo, voltou a disputar uma partida pela Seleção depois de 981 dias. A última havia sido na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, em 17 de outubro de 2023, pelas Eliminatórias.

No dia seguinte, o jogador passou por exames, e a CBF informou que ele havia sofrido ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Ele demorou pouco mais de um ano para voltar a atuar novamente , mas sofreu com problemas físicos ao longo do ciclo. Ele, inclusive, foi chamado pela primeira vez por Ancelotti justamente na convocação para a Copa.

A estreia no Mundial também demorou um pouco porque ele se recuperava de uma lesão muscular grau 2 na panturrilha direita.

Na entrevista coletiva de terça-feira (23), Ancelotti confirmou que Neymar estaria disponível para enfrentar a Escócia. O camisa 10 não ficou como opção para as partidas anteriores do Brasil na fase de grupos, contra Marrocos e Haiti.