Neymar em ação no jogo entre Escócia e BrasilWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Neymar entra em campo e volta a jogar pela Seleção após mais de dois anos
Último jogo do camisa 10 pela Amarelinha havia sido em 17 de outubro de 2023
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