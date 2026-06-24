Técnico Carlo Ancelotti durante o jogo contra a Escócia - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Técnico Carlo Ancelotti durante o jogo contra a EscóciaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 21:22

O técnico Carlo Ancelotti elogiou o desempenho da seleção brasileira na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24). Em entrevista ao 'SporTV' após o duelo, o treinador ressaltou como está satisfeito com a equipe e destacou a entrada de Neymar.



"Jogo muito bom, cumprimos o objetivo, com o time mais completo. Estamos satisfeitos. Jogo bonito", afirmou. "A atuação de todos, como coletivo, é uma coisa boa. Há muitas coisas positivas, como a entrada de Neymar, que pode nos ajudar."

O treinador também definiu o desempenho de Vini Jr na Copa do Mundo até agora como "muito bom". O jogador marcou em todas as três partidas da fase de grupos, chegando a quatro gols na competição.



Com os resultados, o Brasil fica na liderança do grupo C, com sete pontos, seguido do Marrocos. A Seleção aguarda a definição do grupo F para descobrir se encara Holanda, Japão ou Suécia na próxima fase.