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FOTOS: torcedores vibram com jogo da seleção brasileira na Arena Copacabana
Em meio ao tempo instável, a capa de chuva se tornou item indispensável para quem não quis perder a festa
Rio - Nem mesmo a chuva afastou os torcedores da Arena Copacabana, na Zona Sul do Rio, para acompanhar a partida entre Brasil e Escócia, válida pela terceira rodada da Copa do Mundo, na noite desta quarta-feira (24). Centenas de brasileiros marcaram presença no local vestindo a camisa da Seleção, usando faixas na cabeça e até a tradicional vuvuzela para incentivar o time.
Em meio ao tempo instável, a capa de chuva se tornou item indispensável para quem não quis perder a festa.
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