Vini Jr comemora o gol marcado pelo Brasil na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr comemora o gol marcado pelo Brasil na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 23:00 | Atualizado 24/06/2026 23:24

Rio - Destaque na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 , nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos, Vini Jr aumentou os seus números em Copas do Mundo. O camisa 7 igualou Garrincha, Romário e Zico em gols em Copas, além de se aproximar de Neymar.

Vini Jr está a uma participação de entrar para o top 10 de jogadores com mais participações em gols pelo Brasil em Copas do Mundo. Na décima colocação, estão empatados Didi, Garrincha, Leônidas da Silva e Rivellino. Neymar, por sua vez, está em quinto, com 11 participações.

O jogador com mais participações em gols na história do Brasil em Copas do Mundo é Pelé. O Rei fez 12 gols e nove assistências em 14 jogos, totalizando 21 participações e uma média de 1,50 participação direta por partidas. O eterno camisa 10 disputou as Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970.

Mais participações em gols pelo Brasil em Copas:

1º - Pelé: 21 participações (12 gols e 9 assistências)

2º - Ronaldo: 18 participações (15 gols e 3 assistências)

3º - Ademir de Menezes: 13 participações (9 gols e 4 assistências)

4º - Rivaldo: 12 participações (8 gols e 4 assistências)

5º - Jairzinho: 11 participações (9 gols e 2 assistências)

Neymar: 11 participações (8 gols e 3 assistências)

7º - Bebeto: 10 participações (6 gols e 4 assistências)

Vavá: 10 participações (9 gols e 1 assistência)

Zico: 10 participações (5 gols e 5 assistências)

10º - Didi: 9 participações (3 gols e 6 assistências)

Garrincha: 9 participações (5 gols e 4 assistências)

Leônidas da Silva: 9 participações (8 gols e 1 assistência)

Rivellino: 9 participações (6 gols e 3 assistências)