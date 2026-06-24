Rio - Destaque na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos, Vini Jr aumentou os seus números em Copas do Mundo. O camisa 7 igualou Garrincha, Romário e Zico em gols em Copas, além de se aproximar de Neymar.
Vini Jr está a uma participação de entrar para o top 10 de jogadores com mais participações em gols pelo Brasil em Copas do Mundo. Na décima colocação, estão empatados Didi, Garrincha, Leônidas da Silva e Rivellino. Neymar, por sua vez, está em quinto, com 11 participações.
O jogador com mais participações em gols na história do Brasil em Copas do Mundo é Pelé. O Rei fez 12 gols e nove assistências em 14 jogos, totalizando 21 participações e uma média de 1,50 participação direta por partidas. O eterno camisa 10 disputou as Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970.
Mais participações em gols pelo Brasil em Copas:
1º - Pelé: 21 participações (12 gols e 9 assistências) 2º - Ronaldo: 18 participações (15 gols e 3 assistências) 3º - Ademir de Menezes: 13 participações (9 gols e 4 assistências) 4º - Rivaldo: 12 participações (8 gols e 4 assistências) 5º - Jairzinho: 11 participações (9 gols e 2 assistências) Neymar: 11 participações (8 gols e 3 assistências) 7º - Bebeto: 10 participações (6 gols e 4 assistências) Vavá: 10 participações (9 gols e 1 assistência) Zico: 10 participações (5 gols e 5 assistências) 10º - Didi: 9 participações (3 gols e 6 assistências) Garrincha: 9 participações (5 gols e 4 assistências) Leônidas da Silva: 9 participações (8 gols e 1 assistência) Rivellino: 9 participações (6 gols e 3 assistências)
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