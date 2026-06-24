Vini Jr comemora o gol marcado pelo Brasil na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Destaque na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos, Vini Jr aumentou os seus números em Copas do Mundo. O camisa 7 igualou Garrincha, Romário e Zico em gols em Copas, além de se aproximar de Neymar.
Com os dois gols contra a Escócia, Vini Jr se tornou o quinto jogador brasileiro a marcar nos três primeiros jogos em Copas. O camisa 7 da seleção brasileira chegou a cinco gols e três assistências em Mundiais, totalizando oito participações diretas em sete jogos.
Vini Jr está a uma participação de entrar para o top 10 de jogadores com mais participações em gols pelo Brasil em Copas do Mundo. Na décima colocação, estão empatados Didi, Garrincha, Leônidas da Silva e Rivellino. Neymar, por sua vez, está em quinto, com 11 participações.
O jogador com mais participações em gols na história do Brasil em Copas do Mundo é Pelé. O Rei fez 12 gols e nove assistências em 14 jogos, totalizando 21 participações e uma média de 1,50 participação direta por partidas. O eterno camisa 10 disputou as Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970.

Mais participações em gols pelo Brasil em Copas:

1º - Pelé: 21 participações (12 gols e 9 assistências)
2º - Ronaldo: 18 participações (15 gols e 3 assistências)
3º - Ademir de Menezes: 13 participações (9 gols e 4 assistências)
4º - Rivaldo: 12 participações (8 gols e 4 assistências)
5º - Jairzinho: 11 participações (9 gols e 2 assistências)
Neymar: 11 participações (8 gols e 3 assistências)
7º - Bebeto: 10 participações (6 gols e 4 assistências)
Vavá: 10 participações (9 gols e 1 assistência)
Zico: 10 participações (5 gols e 5 assistências)
10º - Didi: 9 participações (3 gols e 6 assistências)
Garrincha: 9 participações (5 gols e 4 assistências)
Leônidas da Silva: 9 participações (8 gols e 1 assistência)
Rivellino: 9 participações (6 gols e 3 assistências)