Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram

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Rio - O maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, teve que o Brasil enfrente a Holanda na competição, logo na segunda fase. Na opinião do Eterno Camisa 9, a equipe de Carlo Ancelotti ainda não está preparada para um duelo deste nível.
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"A gente tem que fugir da Holanda, porque é muito cedo ainda. Acho que a gente ainda não está preparado para esse confronto", disse em participação na Romário TV.
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O Brasil, que está no Grupo C, irá encarar equipes que estão no Grupo F. Atualmente, a Seleção lidera sua chave e a Holanda também. Com os resultados de momento, a equipe de Carlo Ancelotti teria o Japão pela frente.
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"Acho que a gente vai evoluir durante a competição. Nós vamos crescer, mas não estamos preparados ainda. Japão e Suécia são seleções que dá para a gente passar tranquilo", concluiu.