Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Ronaldo Fenômeno acompanha jogo da Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 10:30

Rio - O maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo, Ronaldo Fenômeno, de 49 anos, teve que o Brasil enfrente a Holanda na competição, logo na segunda fase. Na opinião do Eterno Camisa 9, a equipe de Carlo Ancelotti ainda não está preparada para um duelo deste nível.

"A gente tem que fugir da Holanda, porque é muito cedo ainda. Acho que a gente ainda não está preparado para esse confronto", disse em participação na Romário TV.

O Brasil, que está no Grupo C, irá encarar equipes que estão no Grupo F. Atualmente, a Seleção lidera sua chave e a Holanda também. Com os resultados de momento, a equipe de Carlo Ancelotti teria o Japão pela frente.

"Acho que a gente vai evoluir durante a competição. Nós vamos crescer, mas não estamos preparados ainda. Japão e Suécia são seleções que dá para a gente passar tranquilo", concluiu.