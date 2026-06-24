Fan Fest Copacabana, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

Fan Fest Copacabana, na Zona Sul do RioReginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

Publicado 24/06/2026 08:00 | Atualizado 24/06/2026 09:19

Rio - Para quem pretende fazer aquele tradicional churrasco, a melhor opção será uma área coberta! A previsão do tempo para a cidade do Rio durante o jogo entre Brasil e Escócia, às 19h desta quarta-feira (24), é de chuva fraca a moderada. A Seleção entra em campo pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo brigando pela liderança do grupo C.

Para os torcedores que vão acompanhar o torneio ao ar livre, como na Fan Fest Copacabana, na Zona Sul, é melhor levar capa de chuva e um casaquinho. Segundo o Alerta Rio, a passagem de uma frente fria continental influenciará as condições do tempo na capital fluminense.

Também está previsto céu nublado a encoberto durante o período da manhã, e fechado na parte da tarde, noite e madrugada. Os ventos estarão moderados a pontualmente fortes, com mínima prevista de 14°C e máxima de 24°C.



Previsão para os próximos dias

A quinta-feira (25) ainda será influenciada pela frente fria e uma entrada de umidade do oceano. O céu estará encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estarão predominantemente moderados. As temperaturas permanecerão amenas.



Na sexta-feira (26) e no sábado (27), o tempo permanecerá instável devido ao transporte de umidade do oceano para o continente, com céu nublado e chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados. A partir de domingo (28), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva.

Copa do Mundo

O Brasil se prepara para a nova disputa no torneio no qual já enfrentou duas seleções. Contra o Marrocos, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti empatou com 1x1. Ao enfrentar o Haiti, levou a melhor, conquistando o placar de 3x0. Pela primeira vez na história, o Campeonato Mundial é sediado em três países: México, Canadá e Estados Unidos. O torneio, iniciado em 11 de junho, irá encerrar no dia 19 de julho.