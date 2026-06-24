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CR7 brilha, Inglaterra decepciona e mais: veja o resumo do 13º dia de Copa
Atacante português é o único jogador a marca em seis edições diferentes do torneio
Estados Unidos - O 13º dia de Copa do Mundo contou com o brilho de Cristiano Ronaldo, que escreveu mais um capítulo na história do torneio. O Robozão fez dois gols na vitória de Portugal sobre o Uzbequistão por 5 a 0 e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da competição. O dia também contou com decepção inglesa, eliminação do Panamá, que perdeu para a Croácia, e a classificação antecipada da Colômbia, que superou a RD Congo já na madrugada. Confira o resumo acima:
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