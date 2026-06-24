Comemoração de Daniel Muñoz - Ulises Ruiz / AFP

Comemoração de Daniel MuñozUlises Ruiz / AFP

Publicado 24/06/2026 00:58 | Atualizado 24/06/2026 01:39

México - A Colômbia garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao vencer a RD Congo por 1 a 0 no Estádio Akron, na madrugada desta quarta-feira (24), pela segunda rodada do Grupo K. A seleção sul-americana encontrou muitas dificuldades para superar o goleiro Mpasi, que teve grande atuação, mas conseguiu balançar a rede com Daniel Muñoz.

A seleção colombiana soma seis pontos e lidera o grupo. Portugal tem quatro e ocupa a segunda posição. Já a RD Congo tem um ponto conquistado e aparece na terceira colocação. Zerado, o Uzbequistão está na lanterna.



Agora, as duas seleções viram a chave para a última rodada do Grupo K. A Colômbia vai enfrentar Portugal no próximo sábado (27), a partir das 20h30 (de Brasília), em Miami. Já a RD Congo encara o Uzbequistão no mesmo dia e horário, mas em Atlanta.

O jogo

A Colômbia foi superior no primeiro tempo no Estádio Akron. A seleção sul-americana empilhou boas chances para marcar ao longo da etapa inicial, mas parou no goleiro Mpasi, que brilhou com grandes defesas.

Logo no início, Daniel Muñoz protagonizou lances importantes. Ele teve uma chance claríssima após o goleiro espalmar um chute de Jhon Arias, mas errou a mira e mandou a bola para fora. O lateral também chegou a balançar a rede, mas o assistente apontou o impedimento.

Com o passar do tempo após a pausa para a hidratação, a Colômbia ainda era melhor, mas não manteve aquele ritmo intenso. A RD Congo pôde respirar em campo, mas não conseguiu para balançar a rede.

No retorno para o segundo tempo, a seleção colombiana seguiu com mais posse de bola e teve duas grandes chances em sequência aos cinco minutos. A bola foi levantada na área e chegou até Luis Díaz, que finalizou para grande defesa do goleiro. Jhon Arias ficou com o rebote, mas mandou para fora.

A seleção da Colômbia seguia superior, mas demorou a criar uma nova grande chance. Quando conseguiu, contou com uma pitada de sorte para vencer o goleiro Mpasi.

Aos 31 minutos, Quintero deu bom passe na direção de Córdoba, que fez o pivô e nem tocou na bola. Assim, ela chegou para Daniel Muñoz finalizar. A bola desviou em Kapuadi e complicou o goleiro Mpasi, que não conseguiu fazer a defesa.

Posteriormente, Luis Díaz balançou a rede duas vezes, mas os lances foram anulados: no primeiro, o atacante finalizou por cima do goleiro, mas o árbitro já levava o apito à boca para marcar falta; no segundo, o impedimento foi assinalado. A RD Congo ainda buscou pressionar a reta final em busca do empate, mas sem sucesso.