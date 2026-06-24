Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/06/2026 09:00

Rio - A escolha de Carlo Ancelotti por Rayan para a partida contra a Escócia foi destaque no jornal espanhol "AS". A publicação citou a opção do italiano pelo jovem, de 19 anos, que será o substituto de Raphinha. Luiz Henrique e Endrick devem iniciar o jogo no banco de reservas.

"Ancelotti já prepara o que pode ser a próxima grande surpresa da Copa do Mundo: Rayan. O italiano confia cegamente no mais recente talento jovem a surgir no futebol brasileiro, e não seria surpresa se o jogador do Bournemouth figurasse no time titular, enquanto o Brasil busca terminar em primeiro lugar no grupo, em uma disputa indireta com o Marrocos", disse o diário.

A tendência é que a seleção brasileira entre em campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Matheus Cunha e Vini Jr. Recuperado de lesão na panturrilha direita, Neymar ficará no banco.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.