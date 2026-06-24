Carlo Ancelotti em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol destaca escolha de Ancelotti por Rayan: 'Confia cegamente'
Atacante, de 19 anos, deve começar partida contra a Escócia
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