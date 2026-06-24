Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, mantém confiança e prevê nova vitória para o BrasilÉrica Martin/Arquivo O Dia
A dinâmica integrou as ações especiais preparadas pelo aquário para acompanhar a competição e foi construída a partir de enriquecimento ambiental, ferramenta utilizada regularmente para estimular comportamentos naturais, desenvolvidas pela equipe técnica.
Tubarão Ritinha mantém confiança e prevê nova vitória para o Brasil— Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2026
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O AquaRio também promoveu uma campanha especial para os torcedores. Nos dias de jogo do Brasil, visitantes que comparecerem ao local vestindo a camisa da Seleção podem aproveitar meia-entrada na compra de ingressos realizada pelo site oficial. O benefício é válido tanto para os ingressos avulsos dos atrativos quanto para o combo Experiência Completa.
Além do grande tanque, onde vivem aproximadamente 10 mil animais de 350 espécies, o AquaRio oferece mais experiências. Entre os destaques estão o Reino dos Axolotes, o Mar de Espelhos, o Museu de Cera e o Globo Experience (GEX).
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