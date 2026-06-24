Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, mantém confiança e prevê nova vitória para o BrasilÉrica Martin/Arquivo O Dia

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Rio - A torcida pelo Brasil na Copa ganhou mais uma demonstração de apoio da tubarão Ritinha, moradora do grande tanque oceânico do AquaRio, na Zona Portuária. Esquentando o jogo da Seleção enfrenta a Escócia, às 19h, nesta quarta-feira (24), a queridinha dos visitantes da atração participou de uma nova atividade temática e interagiu primeiro com a bandeira verde-amarela, "indicando" a vitória.
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Copa do Mundo: tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, mantém confiança e prevê vitória para o Brasil contra a Escócia - Érica Martin/Agência O Dia
Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, prevê nova vitória do Brasil contra a Escócia - Érica Martin/Arquivo O DIA
Tubarão Ritinha aposta na vitória do Brasil contra a Escócia - Érica Martin/Arquivo O DIA
Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, mantém confiança e prevê nova vitória para o Brasil - Érica Martin/Arquivo O Dia

A dinâmica integrou as ações especiais preparadas pelo aquário para acompanhar a competição e foi construída a partir de enriquecimento ambiental, ferramenta utilizada regularmente para estimular comportamentos naturais, desenvolvidas pela equipe técnica.
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Previsões anteriores
Ritinha acertou a vitória do Brasil contra o Haiti, na última sexta-feira (19). Já na estreia da Seleção na competição, a tubarão também apostou na Amarelinha. No entanto, o resultado não foi exatamente o previsto, já que a equipe empatou na disputa contra o Marrocos, com 1 x 1.

O AquaRio também promoveu uma campanha especial para os torcedores. Nos dias de jogo do Brasil, visitantes que comparecerem ao local vestindo a camisa da Seleção podem aproveitar meia-entrada na compra de ingressos realizada pelo site oficial. O benefício é válido tanto para os ingressos avulsos dos atrativos quanto para o combo Experiência Completa.

Além do grande tanque, onde vivem aproximadamente 10 mil animais de 350 espécies, o AquaRio oferece mais experiências. Entre os destaques estão o Reino dos Axolotes, o Mar de Espelhos, o Museu de Cera e o Globo Experience (GEX).