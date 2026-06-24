Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, mantém confiança e prevê nova vitória para o Brasil - Érica Martin/Arquivo O Dia

Tubarão Ritinha, moradora do AquaRio, mantém confiança e prevê nova vitória para o BrasilÉrica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 24/06/2026 09:06 | Atualizado 24/06/2026 11:49

Rio - A torcida pelo Brasil na Copa ganhou mais uma demonstração de apoio da tubarão Ritinha, moradora do grande tanque oceânico do AquaRio, na Zona Portuária. Esquentando o jogo da Seleção enfrenta a Escócia, às 19h, nesta quarta-feira (24), a queridinha dos visitantes da atração participou de uma nova atividade temática e interagiu primeiro com a bandeira verde-amarela, "indicando" a vitória.

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A dinâmica integrou as ações especiais preparadas pelo aquário para acompanhar a competição e foi construída a partir de enriquecimento ambiental, ferramenta utilizada regularmente para estimular comportamentos naturais, desenvolvidas pela equipe técnica. A dinâmica integrou as ações especiais preparadas pelo aquário para acompanhar a competição e foi construída a partir de enriquecimento ambiental, ferramenta utilizada regularmente para estimular comportamentos naturais, desenvolvidas pela equipe técnica.

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Tubarão Ritinha mantém confiança e prevê nova vitória para o Brasil



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