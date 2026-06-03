Tubarão Ritinha faz previsão do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do MundoÉrica Martin/Agência O Dia
A Ritinha, tubarão-leopardo do AquaRio, no Rio de Janeiro, fez a previsão para o primeiro jogo do Brasil na Copa. Confira.— Jornal O Dia (@jornalodia) June 3, 2026
Crédito: Divulgação/AquaRio pic.twitter.com/OV3SRuVTO4
Produzida em Londres, na Inglaterra, a peça foi desenvolvida ao longo de mais de dois anos por um ateliê especializado que reuniu mais de 20 artesãos de diferentes áreas. O projeto contou com o acompanhamento e a aprovação de representantes ligados ao jogador e de membros da CBF, garantindo fidelidade aos traços, à postura e aos elementos que marcaram a trajetória de Pelé na histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970.
A estátua reproduz com precisão a altura do atleta, o número de sua chuteira e utiliza um uniforme confeccionado pela mesma fornecedora de material esportivo da época.
Promoção para torcedores
Os brasileiros que vestirem a camisa da Seleção terão um motivo a mais para entrar no clima da Copa do Mundo. Nos dias de jogo do Brasil, os visitantes que adquirirem ingressos pelo site oficial poderão aproveitar o benefício da meia-entrada no AquaRio.
Serviço
Horário de funcionamento
Segunda a sexta-feira: das 9h às 17h (última entrada às 16h);
Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h (última entrada às 17h).
Ingressos e informações: aquariomarinhodorio.com.br
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