Tubarão Ritinha faz previsão do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo - Érica Martin/Agência O Dia

Tubarão Ritinha faz previsão do resultado do primeiro jogo do Brasil na Copa do MundoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 03/06/2026 17:26

Rio - Se depender de Ritinha, a tubarão do AquaRio, a Seleção Brasileira começará a Copa do Mundo com vitória. Moradora do Grande Tanque Oceânico do AquaRio, bastante querida pelos visitantes, fez sua previsão para a estreia do Brasil contra Marrocos durante uma ação especial realizada nesta quarta-feira (3), na inauguração da Galeria da Copa, na Zona Portuária do Rio. Inspirada nos tradicionais "animais-oráculo" das competições esportivas, a interação terminou com a escolha da bandeira brasileira.

Veja o vídeo abaixo:

A Ritinha, tubarão-leopardo do AquaRio, no Rio de Janeiro, fez a previsão para o primeiro jogo do Brasil na Copa. Confira.



Crédito: Divulgação/AquaRio pic.twitter.com/OV3SRuVTO4 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 3, 2026

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A brincadeira integra a programação especial criada para celebrar a Copa do Mundo e está entre as atrações da recém-inaugurada Galeria da Copa, instalada no Dreamland Museu de Cera, localizado no lobby do complexo. O espaço reúne grandes nomes da história do futebol, como Pelé, Lionel Messi e Zico, e passa a contar com uma nova estátua do Rei do Futebol.



Produzida em Londres, na Inglaterra, a peça foi desenvolvida ao longo de mais de dois anos por um ateliê especializado que reuniu mais de 20 artesãos de diferentes áreas. O projeto contou com o acompanhamento e a aprovação de representantes ligados ao jogador e de membros da CBF, garantindo fidelidade aos traços, à postura e aos elementos que marcaram a trajetória de Pelé na histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970.



A estátua reproduz com precisão a altura do atleta, o número de sua chuteira e utiliza um uniforme confeccionado pela mesma fornecedora de material esportivo da época.



Promoção para torcedores



Os brasileiros que vestirem a camisa da Seleção terão um motivo a mais para entrar no clima da Copa do Mundo. Nos dias de jogo do Brasil, os visitantes que adquirirem ingressos pelo site oficial poderão aproveitar o benefício da meia-entrada no AquaRio.



Serviço

