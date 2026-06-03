Rio - Uma colisão entre um ônibus do BRT e uma bicicleta elétrica terminou com a morte de um homem, de aproximadamente 30 anos, na Avenida das Américas, próximo à estação Notre Dame, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira (3).
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Recreio dos Bandeirantes foram acionadas por volta das 18h30 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima, que conduzia a bicicleta elétrica, já estava sem vida.
O Centro de Operações Rio informou que o acidente provocou congestionamento na Avenida das Américas, no sentido Santa Cruz. Além disso, a calha exclusiva do sistema permaneceu interditada na altura da estação Notre Dame até às 21h50.
Passageiros que tentavam embarcar em estações de BRT no Recreio também relataram longas filas para o embarque. O corpo do ciclista, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
Em nota, a MOBI-Rio informou que "um veículo autopropelido chocou-se com o BRT do corredor Transoeste após atravessar a pista exclusiva, na faixa de pedestre, com o sinal aberto para os ônibus. O acidente foi na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, altura da estação Notre Dame. Os bombeiros foram acionados, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu".
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