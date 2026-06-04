Leonardo Silva, vulgo "Léo Peres", possui 19 anotações criminais - Divulgação

Leonardo Silva, vulgo "Léo Peres", possui 19 anotações criminaisDivulgação

Publicado 04/06/2026 12:43

Rio - A Polícia Militar prendeu um foragido da justiça com 19 anotações criminais, na madrugada desta quinta-feira (4). Leonardo Silva, vulgo “Léo Peres”, de 43 anos, foi localizado durante uma ação de fiscalização na Avenida Brasil, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, agentes do 40º BPM (Campo Grande) faziam abordagens preventivas para combater crimes de roubos de veículos na via quando interceptaram um carro usado para transporte de passageiros por aplicativo.

Leonardo era um dos passageiros. Durante a abordagem, ele ainda teria oferecido a quantia de R$ 5 mil aos agentes para tentar evitar a prisão. “Léo Peres” possui passagens pela polícia pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, porte ilegal de armas e uso de documentos falsos.

Segundo informações do Disque Denúncia, Leonardo é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do Morro da Glória, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. O homem foi conduzido à 35ª DP (Campo Grande).