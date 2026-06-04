Leonardo Silva, vulgo "Léo Peres", possui 19 anotações criminaisDivulgação
Foragido com 19 anotações criminais é preso em Campo Grande
Leonardo Silva é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas de Angra dos Reis e ainda teria oferecido quantia aos agentes durante a abordagem
Obras de revitalização começam no Polo Gastronômico do Rio da Prata, em Campo Grande
Com investimento de R$ 6,6 milhões, intervenções incluem reforma do Coreto e da Fonte Ornamental
Auto de Corpus Christi emociona fiéis em frente à Catedral Metropolitana do Rio
Texto retratou as vidas de Santa Teresinha, Santa Clara, São Tarcísio, Padre Pio e a Virgem Maria
FOTOS: com quase 2 quilômetros de extensão, tapete de Corpus Christi encanta fiéis em São Gonçalo
Foram usados 50 toneladas de sal e 200 sacos de serragem para montar os 236 painéis
Comerciante que teria sido morto pela milícia é sepultado sob revolta: 'Precisamos de investigação'
Corpo de Leonel Braga da Silva foi enterrado na quarta-feira (4), no Cemitério de Belford Roxo
Ginecologista é indiciado por abuso sexual contra pacientes em São João de Meriti
Uma das vítimas desabafa que após a violência sofrida tem tido problemas para dormir. Outras duas mulheres procuraram a delegacia depois da repercussão do caso
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