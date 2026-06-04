Unidade do programa Sesc Saúde Mulher está estacionada em frente à sede da OAB-RJ - Flávia Freitas/OAB-RJ

Unidade do programa Sesc Saúde Mulher está estacionada em frente à sede da OAB-RJFlávia Freitas/OAB-RJ

Publicado 04/06/2026 12:02

Rio - Foi prorrogado para 9 de setembro o prazo para a realização de exames gratuitos de mamografia e preventivo de câncer de colo de útero, conhecido como papanicolau, na unidade do programa Sesc Saúde Mulher estacionada em frente à sede da OAB-RJ, na Avenida Marechal Câmara, 150, no Centro do Rio. O serviço não é exclusivo para advogadas e qualquer mulher poderá ser atendida.

Os exames são feitos em dias úteis, das 9h às 17h, e devem ser agendados por meio do formulário disponível no link https://formularios.oabrj.org.br/saude-da-mulher/ . Com início em março, a ação já contabiliza mais de 1.150 atendimentos voltados à prevenção.

Advogadas inscritas na OAB-RJ e com o pagamento da anuidade em dia poderão agendar os exames para quaisquer datas e horários disponíveis até o encerramento da parceria. Advogadas inadimplentes e o público geral poderão realizar agendamentos apenas para horários disponíveis no dia da solicitação e nos dois dias subsequentes.

“Estendemos por mais meses para que mais mulheres possam aproveitar essa oportunidade, principalmente porque essa é a principal forma de identificar cânceres em estágios iniciais”, afirmou a presidente da seccional, Ana Tereza Basilio.

A mamografia é destinada para mulheres de 40 a 74 anos, enquanto para o preventivo, de 25 a 64 anos. As interessadas com idades fora dessas faixas também poderão ser atendidas, desde que apresentem solicitação médica para justificar a realização do exame.

Orientações para o exame de mamografia

- Não utilizar desodorante, talco ou cremes nas mamas e axilas;

- Não estar gestante;

- Caso esteja amamentando, comunicar previamente ao técnico em radiologia.

Orientações para o exame de câncer de colo de útero

- Não estar no período menstrual;

- Nas 48h anteriores ao exame: não ter tido relações sexuais, não ter utilizado duchas vaginais, medicamentos, lubrificantes ou espermicidas e não ter realizado ultrassonografia transvaginal.

Para ambos os exames: levar, se possível, os resultados dos últimos realizados e chegar com dez minutos de antecedência.

