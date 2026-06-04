CPAm recebeu 23 novos drones, oito viaturas 4X4, oito embarcações e cinco motos aquáticas - Divulgação / PM

CPAm recebeu 23 novos drones, oito viaturas 4X4, oito embarcações e cinco motos aquáticasDivulgação / PM

Publicado 04/06/2026 08:33

Rio - O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Rio recebeu, nesta quarta-feira (3), novos equipamentos que vão ampliar em 50% sua capacidade operacional em ações de repressão a desmatamentos clandestinos, seja por loteamentos irregulares, soltura de balões, extração de madeira, e na fiscalização de rios e parte do litoral fluminense para coibir retirada de areia, pesca predatória, entre outros crimes ambientais.

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No total, o CPAm recebeu 23 novos drones, oito viaturas 4X4, oito embarcações e cinco motos aquáticas. Os materiais chegaram a poucos dias do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira (5).



“A preservação do meio ambiente é um tema estratégico para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, que tem na atividade turística uma de suas principais fontes de receita e de geração de emprego e renda. Embora não seja o único, o CPAm é um ator fundamental para vencer o desafio de preservar rios, lagoas e florestas”, afirmou o secretário da Secretaria de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.



Além dos novos equipamentos, o CPAm também está sendo reestruturado administrativamente, com a criação de três batalhões operacionais – na região metropolitana e nas regiões Sul e Norte/Noroeste do estado – e a criação de Grupamentos de Policiamento Ambiental.



De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, a curva de desmatamento no estado tem apresentado queda. Segundo o último Atlas da Mata Atlântica, produzido pela instituição, o Rio registrou 82 hectares de devastação entre 2024 e 2025, contra 121 hectares registrados entre 2023 e 2024.



O Rio tem 34% do território com vegetação nativa. Junto com São Paulo, é a única unidade da Federação que recuperou vegetação nativa em relação ao quadro verificado em 1985, quando o monitoramento teve início.