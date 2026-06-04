Pais de Marielle Franco, Marinete Silva e Antônio Francisco - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Pais de Marielle Franco, Marinete Silva e Antônio Francisco Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 04/06/2026 13:03 | Atualizado 04/06/2026 13:04

DIA, a mãe da parlamentar, Marinete da Silva, afirmou que o convite partiu da Arquidiocese do Rio e destacou que a iniciativa simboliza fé e esperança em meio aos dias de luta. Rio - O Instituto Marielle Franco confeccionou pela primeira vez um dos tapetes de Corpus Christi montados no Centro do Rio, em homenagem à vereadora assassinada em 2018. Aoa mãe da parlamentar, Marinete da Silva, afirmou que o convite partiu da Arquidiocese do Rio e destacou que a iniciativa simboliza fé e esperança em meio aos dias de luta.

"O dia de hoje representa tudo para a gente enquanto católico. A gente traz o Instituto Marielle Franco para esse lugar a convite do cardeal e da Arquidiocese. É a primeira vez, após a morte da minha filha, que chegamos para confeccionar um tapete, trazendo a Marielle, trazendo o Instituto Marielle Franco. Então, é muito significativo", explicou.



Marinete também relembrou a história da filha na igreja e comentou sobre a importância da fé. ""Marielle foi catequista por muitos anos. Foram 10 anos dedicados à catequese, e ela também foi coordenadora da Crisma. A gente traz essa fé das minhas avós, lá da Paraíba, e, chegando aqui, deu continuidade a essa fé que nos move. Hoje é um dia super importante pra gente", afirmou.



A mãe da parlamentar ainda destacou a esperança em meio a dor pela morte da filha. "É muito bom você estar nesse lugar sendo movido pela tua fé, acreditamos que as coisas mudaram, mas a gente não muda a nossa esperança, a nossa perspectiva de vida, de dignidade, como uma família. A gente vem desse lugar de muita dor, mas também de muita esperança, a gente transformou essa dor em uma luta constante. É muito significativo estar aqui com a minha outra filha e com as minhas netas", frisou.

Os tapetes foram expostos na Avenida República do Chile. Nesta quinta (4), quem passava pelo local encontrou 300 metros de desenhos coloridos e símbolos religiosos que transformaram a região em um grande cenário de fé e devoção. A programação contou ainda com missa, procissão e o Auto de Corpus Christi, espetáculo gratuito que será apresentado no fim da tarde.

Morte de Marielle Franco

Marielle Franco (Psol) foi assassinada na noite de 14 de março de 2018 , no Estácio, Zona Norte do Rio. Ela voltava de carro para a sua casa, no bairro da Tijuca, depois de participar de uma reunião com mulheres negras na Lapa. A vereadora tinha 38 anos e estava acompanhada pelo motorista Anderson Gomes, de 39, e pela assessora parlamentar Fernanda Chaves, de 43.



