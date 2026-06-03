Drogas, solventes, balanças de precisão e materiais utilizados no refino da droga foram apreendidos pela PM - Divulgação PMRJ

Drogas, solventes, balanças de precisão e materiais utilizados no refino da droga foram apreendidos pela PMDivulgação PMRJ

Publicado 03/06/2026 22:15

Um homem de 34 anos foi preso após a Polícia Militar descobrir um laboratório de refino de drogas dentro de um apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (3). No local, as equipes apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes, além de insumos utilizados na manipulação e no preparo das substâncias.

A ação foi realizada por militares do 19º BPM (Copacabana), após informações repassadas pelo Disque Denúncia. Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram um princípio de incêndio no imóvel.

Os policiais encontraram o suspeito com queimaduras provocadas por um acidente ocorrido enquanto ele manipulava produtos químicos voltados à mistura das drogas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem, que foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Durante as buscas, ficou confirmado que o apartamento funcionava como base para o preparo dos entorpecentes. No recinto foram apreendidas porções de maconha e outras drogas, além de solventes, balanças de precisão, recipientes, embalagens e demais materiais usados no fracionamento da carga para comercialização.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 13ª DP (Ipanema), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.