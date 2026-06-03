Drogas, solventes, balanças de precisão e materiais utilizados no refino da droga foram apreendidos pela PMDivulgação PMRJ
Homem é preso após PM encontrar laboratório de refino de drogas em apartamento de Copacabana
Suspeito sofreu queimaduras causadas por um princípio de incêndio durante manipulação de produtos químicos
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Caso Henry Borel: Defesa afirma que Monique Medeiros é vítima de julgamento sem provas
Em tréplica, a advogada Florence Rosa pediu absolvição da mãe da criança, nesta quarta-feira (3)
Colisão entre ônibus BRT e bicicleta elétrica termina com homem morto no Recreio
Acidente aconteceu na altura da estação Notre-Dame, na noite desta quarta-feira (3)
Após roubo de cordão, suspeito é jogado em valão durante tentativa de fuga na Lagoa
Testemunha diz que homem teria engolido o objeto roubado na tentativa de eliminar provas do crime
Caso Henry Borel: Acusação reforça pedido de condenação de Jairinho e Monique
Ministério Público rebateu a defesa, sustentando provas que demonstram tortura, omissão e acobertamento da morte do menino
Homem procurado por tráfico é preso com cocaína no Santo Cristo
Wellington Oliveira Ouverney tinha mandado de prisão em aberto, segundo a Seop
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