Wellington Oliveira Ouverney possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas - Divulgação SEOP

Wellington Oliveira Ouverney possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogasDivulgação SEOP

Publicado 03/06/2026 19:19

Rio - Wellington Oliveira Ouverney de 31 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi preso nesta quarta-feira (3) por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no bairro Santo Cristo, na Região Central do Rio. Com ele, a equipe apreendeu 56 trouxas de cocaína.

Segundo a Seop, Wellingto apresentava comportamento agressivo, aparentava estar em situação de rua e se recusou a fornecer sua identificação, além de ofender e ameaçar os agentes.

Após ser contido e revistado, os agentes encontraram o entorpecente com o homem. Ele foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República), no Centro.

Na delegacia, após o levantamento dos dados, constatou-se que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico. De acordo com a secretaria, o criminoso ainda tem 10 anos e 8 meses de pena a cumprir.