Suspeito é detido após roubo de cordão na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul - Reprodução/Redes sociais

Suspeito é detido após roubo de cordão na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul Reprodução/Redes sociais

Publicado 03/06/2026 21:18

Rio - Um homem acabou detido por policiais militares após roubar o cordão de uma mulher na Ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, na altura do Heliponto da prefeitura, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (3).

Segundo testemunhas, o suspeito praticou o assalto e tentou fugir de bicicleta. Ao perceber a situação, um segurança que trabalha na região conseguiu interceptá-lo e o empurrou para dentro do valão junto com a bicicleta usada na fuga.



Populares contiveram o homem até a chegada de agentes do Programa Segurança Presente, que realizaram a detenção e o encaminharam para a 14ª DP (Leblon).



Em um vídeo divulgado por uma testemunha, é possível ver o suspeito deitado no chão, algemado, enquanto a bicicleta permanece caída no valão. De acordo com a pessoa que fez a gravação, o homem teria engolido o cordão roubado na tentativa de eliminar provas do crime.