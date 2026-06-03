Relíquias tombadas pelo Iphan são localizadas em antiquário e devolvidas à Igreja de Santa Luzia após investigação da PF - Divulgação PF

Relíquias tombadas pelo Iphan são localizadas em antiquário e devolvidas à Igreja de Santa Luzia após investigação da PFDivulgação PF

Publicado 03/06/2026 18:43

fotogaleria Rio - Seis tocheiros sacros foram devolvidos à Igreja de Santa Luzia, no Centro, nesta quarta-feira (3). As peças, confeccionadas em madeira entalhada, dourada e policromada, ornamentavam o primeiro degrau do altar-mor do templo, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os itens foram recuperados pela Polícia Federal (PF).

A recuperação ocorreu após uma investigação iniciada a partir de uma denúncia que indicava que os objetos estavam em um estabelecimento de antiguidades e leilões. Com base nas informações recebidas, agentes federais deram início às diligências para localizar e identificar os bens.

Segundo a PF, a confirmação da origem dos itens foi possível após análises técnicas realizadas pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (DMA). Fotografias históricas do acervo da Irmandade da Virgem e Mártir Santa Luzia foram comparadas com os objetos encontrados, o que permitiu comprovar que os tocheiros pertenciam ao conjunto sacro do templo.

A PF localizou as relíquias, realizou a apreensão e adotou as medidas necessárias para garantir a devolução ao espaço religioso. O conjunto foi restituído oficialmente à igreja nesta quarta-feira.

As investigações seguem em andamento para apurar os crimes de furto e receptação, além de outros delitos que possam ser identificados ao longo do inquérito.