Publicado 04/06/2026 00:00

Tarifa de 12,5% ao Brasil por trabalho forçado. Mais uma. Canadá e UE sofrem 10%. Sessenta países, um critério. O Brasil não está isolado nas punições, está onde estão aliados e inimigos. Quando a régua é universal, reclamar fica mais difícil, mas lutar é obrigação.

Sabesp pós-privatização: 25,2 mil reclamações em 2025 (eram 11,2 mil em 2024). Cobrança indevida, faturamento errado, descontinuidade. Enel segue o padrão. Privatizar não pode ser desculpa para lavar as mãos sobre as responsabilidades de estados e municípios. É preciso fiscalizar e, se necessário, punir.