Doku retorna à concentração da Bélgica dois dias depois de viajar a Londres - Divulgação / seleção da Bélgica

Doku retorna à concentração da Bélgica dois dias depois de viajar a LondresDivulgação / seleção da Bélgica

Publicado 24/06/2026 11:01

A Bélgica terá um reforço importante para a última rodada que definirá seu futuro na Copa do Mundo. Jeremy Doku voltou a integrar a delegação da seleção após acompanhar o nascimento do primeiro filho e já pode ser opção para o compromisso decisivo contra a Nova Zelândia, no sábado (27), à meia-noite (de Brasília).



O retorno do atacante à concentração belga, na terça-feira (24) foi transformado em um momento especial. Ao chegar ao hotel da equipe, em Seattle, ele encontrou jogadores e integrantes da comissão técnica formando um corredor para recepcioná-lo com aplausos, abraços e mensagens de carinho.



Back in camp after the most important assist of his life. pic.twitter.com/kEUzwWxjK9 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2026

Bélgica fez esquema especial para atacante



O atacante deixou a concentração dois dias antes para viajar a Londres, onde nasceu Praise, seu primeiro filho. A operação foi planejada pela federação belga para reduzir o impacto da falta de treinos no período.



Durante todo o deslocamento, Doku contou com um médico da seleção, permitindo que retornasse rapidamente aos Estados Unidos após o nascimento do bebê.



Polêmica sobre a viagem de Doku



A liberação do atacante belga foi motivo de uma polêmica na França. A jornalista France Pierron criticou a escolha do jogador em deixar os Estados Unidos e minimizou a importância dos pais nos partos.

