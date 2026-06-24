Doku retorna à concentração da Bélgica dois dias depois de viajar a LondresDivulgação / seleção da Bélgica
Back in camp after the most important assist of his life. pic.twitter.com/kEUzwWxjK9— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2026
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Doku retorna à concentração da Bélgica dois dias depois de viajar a LondresDivulgação / seleção da Bélgica
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