Messi recebeu o carinho dos companheiros na seleção argentinaReprodução / Instagram @leomessi

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Estados Unidos - Messi ganhou uma festa surpresa de aniversário na concentração da Argentina durante a Copa do Mundo. O craque, que completa 39 anos nesta quarta-feira (24), compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu aos companheiros.

“Começamos a noite com uma linda surpresa. Obrigado”, escreveu o jogador.
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Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso e Nahuel Molina apareceram no registro do astro.

Messi fez todos os cinco gols da seleção nesta edição da Copa do Mundo, contra Argélia e Áustria. Assim, tornou-se o maior artilheiro da história do torneio internacional (18 gols). A Argentina, que lidera o Grupo J e já garantiu vaga no mata-mata, ainda enfrentará a Jordânia, sábado (27), às 23h (de Brasília), em Arlington, para fechar a primeira fase. 