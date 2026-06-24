Messi recebeu o carinho dos companheiros na seleção argentinaReprodução / Instagram @leomessi
“Começamos a noite com uma linda surpresa. Obrigado”, escreveu o jogador.
Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso e Nahuel Molina apareceram no registro do astro.
Messi fez todos os cinco gols da seleção nesta edição da Copa do Mundo, contra Argélia e Áustria. Assim, tornou-se o maior artilheiro da história do torneio internacional (18 gols). A Argentina, que lidera o Grupo J e já garantiu vaga no mata-mata, ainda enfrentará a Jordânia, sábado (27), às 23h (de Brasília), em Arlington, para fechar a primeira fase.
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