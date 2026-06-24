Haaland com a camisa da Noruega - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Haaland com a camisa da NoruegaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 14:20

Rio - Um dos melhores jogadores do mundo e vice-artilheiro da Copa do Mundo com quatro gols, o atacante Erling Haaland, de 25 anos, é uma das estrelas do futebol europeu. No entanto, o nível do norueguês não impressiona o ex-atacante Müller. Na opinião do tetracampeão, o centroavante do Manchester City é um jogador comum.

"Haaland é um jogador normal, a maioria dos gols dele é dentro da área. Ele sabe finalizar, tem essa qualidade. E a bola chega com qualidade. Ele é de área, fica lá. Ele não vai no meio-campo porque sabe que vai passar vergonha", disse em participação no "Estadão".

Erling Haaland soma 356 gols e 66 assistências em 416 jogos oficiais em sua carreira profissional, contabilizando suas passagens por clubes e pela seleção norueguesa. Ele defendeu o Borussia Dortmund e desde 2022 atua pelo Manchester City.

Müller teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. Ele também atuou pelo Torino e pelo Perugia, dois clubes italianos. O ápice da sua carreira foi a participação na Copa do Mundo de 1994, quando integrou o grupo da seleção brasileira que foi tetracampeã do mundo.