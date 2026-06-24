Haaland com a camisa da NoruegaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Tetracampeão minimiza qualidade de Haaland: 'Jogador normal'
Atacante, de 25 anos, tem quatro gols na Copa do Mundo
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