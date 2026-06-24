Messi completou 39 anosPaul Ellis / AFP
Aniversariante do dia, Messi fala sobre disputar Copa de 2030: 'Um pouco distante'
Atacante se tornou o maior artilheiro da história dos Mundiais
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