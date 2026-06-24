Messi completou 39 anos - Paul Ellis / AFP

Messi completou 39 anosPaul Ellis / AFP

Publicado 24/06/2026 15:51

Rio - Artilheiro da Copa do Mundo com cinco gols, Lionel Messi completa nesta quarta-feira (23): 39 anos. Impressionados com seu rendimento nos Estados Unidos, alguns torcedores e jornalistas admitem a possibilidade do camisa 10 argentino disputar o próximo Mundial. O craque não descartou a possibilidade.

"Não sei. A verdade é que não estou pensando nisso agora. Parece um pouco distante... mas, como eu disse, estou vivendo um dia de cada vez e focado no presente", disse.

Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Agora, o craque tem 18 gols, dois a mais que Kylian Mbappé, de 27 anos, que está na ativa e também que Miroslav Klose, que se despediu em 2014.

Na liderança do Grupo J com seis pontos, a Argentina irá encarar a Jordânia, no seu último jogo da fase preliminar no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília), em Dallas. No mesmo dia e horário, a Áustria joga contra a Argélia. O confronto irá acontecer em Kansas City.