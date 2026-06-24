Casemiro é marcado de perto por Pierrot em Brasil x Haiti - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Casemiro é marcado de perto por Pierrot em Brasil x HaitiWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 15:21 | Atualizado 24/06/2026 16:14

Casemiro e Douglas Santos precisarão tomar cuidado extra para não levar cartão amarelo contra a Escócia, nesta sexta-feira (24), às 19h (de Brasília).

O Brasil chega à última rodada do Grupo C da Copa do Mundo ainda lutando para garantir o primeiro lugar. Por não ter a situação confortável, o técnico Carlo Ancelotti não poderá poupar jogadores e, com isso,precisarão tomar cuidado extra para não levar cartão amarelo contra a Escócia, nesta sexta-feira (24), às 19h (de Brasília).

O volante e o lateral-esquerdo estão pendurados com um cartão amarelo, assim como Ibañez, que ficará no banco de reservas. Ou seja, se forem punidos nesta partida, terão de cumprir suspensão automática na segunda fase.

A Copa do Mundo de 2026 suspende jogadores que receberam dois amarelos. Entretanto, os cartões zeram ao fim da fase de grupos. E assim, caso Casemiro, Douglas Santos e Ibañez não sejam punidos contra a Escócia, entrarão na próxima partida sem nenhum risco de punição.



No mata-mata, os cartões amarelos serão somados apenas a cada dois jogos. Ou seja, após as oitavas de final a conta zera novamente e passa a valer para quartas e semifinal.



O que o Brasil precisa para se classificar



A seleção brasileira não depende apenas do seu resultado para se garantir em primeiro lugar do grupo C da Copa do Mundo. Além de vencer a Escócia, precisa torcer para que Marrocos tropece no Haiti ou vença por diferença de apenas um gol de saldo maior do que o placar dos brasileiros (atualmente os africanos estão em segundo lugar porque têm um de saldo contra três do Brasil).



Já em relação à classificação, um simples empate já garante o Brasil (que tem quatro pontos) à frente da Escócia (com três). Já uma derrota pode deixar o time em terceiro lugar e aí dependerá dos resultados dos outros grupos.