Casemiro é marcado de perto por Pierrot em Brasil x HaitiWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Brasil tem três jogadores que podem ficar fora da 2ª fase da Copa
Pendurados com um cartão amarelo têm preocupação extra em jogo contra a Escócia
O que o Brasil precisa para se classificar
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Ex-atacante, de 60 anos, foi estrela do tetra em 1994
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