Koné, do Canadá, sofreu uma lesão feia no jogo contra o Catar e precisou ser substituído - Reprodução / Cazé TV

Koné, do Canadá, sofreu uma lesão feia no jogo contra o Catar e precisou ser substituídoReprodução / Cazé TV

Publicado 24/06/2026 15:55 | Atualizado 24/06/2026 16:02

Rio - O Comitê Disciplinar da Fifa suspendeu o volante Assim Madibo, do Catar, por cinco jogos, por causa da falta que gerou a fratura na perna esquerda do meia Koné, do Canadá. O jogador cumpre suspensão já no jogo contra a Bósnia, nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), em Seattle, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O lance ocorreu aos cinco minutos do segundo tempo do confronto entre Catar e Canadá, no último dia 18, em Vancouver, no Canadá. Madibo deu uma rasteira em Koné, que sofreu a fratura na perna esquerda. No lance, o árbitro chileno Cristián Garay mostrou apenas o cartão amarelo, mas mudou a decisão após revisar o lance no VAR e mostrou o cartão vermelho.



Koné foi retirado do estádio e levado para um hospital de Vancouver, onde passou por cirurgia. Não há uma previsão de recuperação. Madibo foi julgado no artigo 14.1 (jogo sujo grave) do Código Disciplinar da Fifa. O jogador catari cumprirá a suspensão nas próximas partidas da seleção do Catar na Copa do Mundo, segundo o artigo 69 do Código Disciplinar. A decisão está sujeita a recurso no Comitê de Apelação.

Veja a decisão completa da Fifa:

"O Comitê Disciplinar da Fifa impôs a seguinte sanção ao jogador da seleção do Catar, Assim Madibo, que foi expulso em decorrência de um cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo da Fifa entre Canadá e Catar, no Vancouver Place, em 18 de junho de 2026: suspensão de 5 jogos por violação do artigo 14.1.e (jogo sujo grave) do Código Disciplinar da Fifa. A suspensão será cumprida na(s) próxima(s) partida(s) da seleção do Catar na Copa do Mundo da Fifa e de acordo com o art. 69 do Código Disciplinar da Fifa. A decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA".