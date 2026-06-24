Vozinha, de 40 anos, é destaque do Cabo Verde no MundialRoberto Schmidt / AFP
Sensação na Copa, goleiro Vozinha é oferecido a clube brasileiro
Atleta de 40 anos se destacou após grande atuação na estreia do Mundial
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