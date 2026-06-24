Vozinha, de 40 anos, é destaque do Cabo Verde no Mundial - Roberto Schmidt / AFP

Vozinha, de 40 anos, é destaque do Cabo Verde no MundialRoberto Schmidt / AFP

Publicado 24/06/2026 16:49

O goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, uma das sensações da Copa do Mundo, foi oferecido ao Ceará para a sequência da Série B até o fim do ano. A informação é do jornal cearense 'Jangadeiro'.

No entanto, o clube não seguiu com as conversas para contratar o atleta de 40 anos. Recentemente, o time acertou com o técnico Daniel Paulista, que assumirá a equipe no restante da temporada. O Ceará está na 14ª posição do torneio.

Vozinha foi um dos grandes nomes nas primeiras rodadas da Copa do Mundo. Ele teve uma grande atuação na estreia de Cabo Verde, estreante nos Mundiais, contra a favorita Espanha, garantindo o empate em 0 a 0. Atualmente, o goleiro joga pelo Chaves, que disputa a segunda divisão portuguesa.