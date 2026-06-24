Caíque Fé é um vascaíno ilustre - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Caíque Fé é um vascaíno ilustreJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 18:04 | Atualizado 24/06/2026 18:07

Rio — A chuva que atingiu o Rio ao longo desta quarta-feira (24) não impediu torcedores de comparecerem à Arena Copacabana, Zona Sul, para apoiar a Seleção no jogo contra a Escócia, pela 3ª rodada da Copa do Mundo. As pessoas no local, na faixa de areia em frente à Avenida Princesa Isabel, apostaram em Neymar como o grande destaque da partida.

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Um dos presentes é o vascaíno ilustre Caíque Fé, de 57 anos, figura carimbada nas arquibancadas de São Januário. Carregando uma placa com os dizeres "Neymar, você é o cara", ele destacou ao DIA a esperança no camisa 10 do time. Um dos presentes é o vascaíno ilustre Caíque Fé, de 57 anos, figura carimbada nas arquibancadas de São Januário. Carregando uma placa com os dizeres "Neymar, você é o cara", ele destacou aoa esperança no camisa 10 do time.

"Eu sou vascaíno. Claro que torço para o Rayan estar jogando hoje, e se ele jogar, vai ser o cara também. O Rayan não era pra ter saído do Vasco. E claro que eu sempre vinha torcendo pela recuperação do Neymar. Eu tinha fé em Deus que ele ia se recuperar e ele, na minha opinião, já estava recuperado. Deus curou ele. O Neymar vai entrar no segundo tempo e vai ser o cara", afirmou.



O torcedor também destacou a tradição da Seleção no futebol. "Nós somos o único país a participar de todas as Copas do Mundo e somos o único penta. Quando o assunto é futebol, é o Brasil em primeiro lugar. Tem que ter fé e acreditar sempre. Brasil hexa", apostou.



Caíque compareceu ao evento nos outros dois jogos, contra Marrocos e Haiti, na Praia de Copacabana. Ele deu seu palpite e aproveitou para defender Neymar de críticas. "Rayan vai fazer um gol hoje e o Neymar vai fazer a diferença sim. Muitos chamam ele de 'cai-cai'. 'Cai-cai' nada. Ele está recuperado, e Brasil rumo ao hexa!".

Quem também apareceu fantasiado foi o aposentado José Geraldo da Silva, 66. Vestido de "Homem-Planta", ele explicou o traje e analisou o retorno de Neymar. "É uma declaração de amor à mata e à seleção brasileira, que o hexa vem, na esperança do verde e amarelo. A chuva é até legal porque essa roupa um pouco quente amenizou um pouco. Que a chuva e o hexa sejam bem-vindos. [O Neymar] vai jogar e vai ganhar. Essa Copa vai ser do Neymar. Tem que acreditar."



Já a aposentada Rosemary Bohrer, 72, cravou qual será o placar da partida e demonstrou esperança pela presença do craque brasileiro. "Estou muito animada que o Neymar vai jogar. Espero que o Brasil vença de 3 a 0 hoje", avaliou, arriscando quem irá marcar. "Acho que vão ter dois gols do Neymar, ele vem com tudo, arrasando, para cima. Então, hoje, vai ser 3 a 0, dois do Neymar e outro do Vini."

Rosemary garantiu que a chuva não atrapalha. "Estou aqui desde cedo, aguardando. Não podia deixar de estar aqui, torcendo para o Brasil. Somos brasileiros, temos que torcer", ponderou.



A bola rola às 19h para Brasil e Escócia, que começa no mesmo horário do confronto entre Marrocos e Haiti, os dois últimos jogos do grupo C. A Seleção tem quatro pontos e é a líder da chave.