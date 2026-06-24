Identidade visual da Copa do Mundo Feminina 2027, no Brasil - Reprodução / CazéTV

Identidade visual da Copa do Mundo Feminina 2027, no BrasilReprodução / CazéTV

Publicado 24/06/2026 17:29

A Copa do Mundo feminina de 2027, no Brasil, acontece em exatamente um ano e, para celebrar a contagem regressiva, houve um evento nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos. Entre os participantes estava o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, que anunciou a expectativa do Governo Federal de ter um gasto estimado entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão.



O valor final ainda será definido e pode ser maior ou menor no orçamento para a operação e gastos com infraestrutura. A conta não inclui o que os governos estaduais e municipais gastarão.



"O governo brasileiro trabalha hoje com um planejamento para aportar recursos na Copa do Mundo. Estamos falando de toda estrutura de segurança, mobilidade, comunicação, redes e outros elementos operacionais. A estimativa é de um investimento entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão", disse Cordeiro.



Caso se confirme a estimativa, o gasto será muito menor do que a Copa de 2014 no país, que foi de cerca de R$ 30 bilhões e incluiu a construção e a reforma dos estádios.



Na Copa feminina de 2027, por outro lado, a estrutura já está montada, com a utilização de oito estádios de 2014.



"Há alguns investimentos em infraestrutura, como a construção de centros voltados especificamente para a formação de jogadoras de futebol. Além do legado sociocultural, que passa por uma mudança de mentalidade para aproximar o futebol masculino e o feminino, teremos também esse legado estrutural, com a criação de centros de treinamento de referência para a prática do futebol feminino no Brasil", explicou o ministro.

Parte dos recursos também servirá para investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento da modalidade no Brasil.



Saiba mais sobre a Copa do Mundo de 2027



A edição feminina no Brasil começa em 24 de junho do ano que vem, com a cerimônia de abertura provavelmente nos Estados Unidos. Já a final, no Maracanã, no Rio, está marcada para 8 de julho de 2027.



Oito cidades receberão jogos: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).