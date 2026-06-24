A Suíça superou o Canadá por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), no BC Place, em Vancouver, e garantiu a liderança do Grupo B da Copa do Mundo. Apesar da derrota, os canadenses também avançaram ao mata-mata, em segundo. Ao mesmo tempo, a Bósnia venceu o Catar por 3 a 1, no Lumen Field, em Seattle. Os bósnios também garantiram a classificação entre os oito melhores terceiros colocados. Já os cataris estão eliminados.
Os minutos iniciais foram truncados, sem muitas chances para ambos os lados. A Suíça controlou a posse, mas praticamente não chegou. Na melhor oportunidade, Embolo perdeu cara a cara. No rebote do goleiro, Manzambi tentou, só que parou em bloqueio da defesa.
O Canadá equilibrou o duelo e respondeu em finalização de Fougerolles, nas mãos de Kobel. Larin e Ali Ahmed também colocaram o arqueiro para trabalhar.
A volta do intervalo não poderia ter sido melhor para os suíços. No primeiro ataque, Manzambi foi no fundo e cruzou para Rubén Vargas, que bateu firme para fazer 1 a 0. Aos 12, Embolo fez belo pivô e deixou para Manzambi marcar o segundo.
Aos 31, Saliba recebeu lançamento, dominou bonito e mandou para a área. Promise David, que havia acabado de entrar, se jogou na bola e diminuiu para os canadenses. No entanto, parou por aí.
Bósnia 3x1 Catar
A Bósnia buscou pressionar forte no início, sem sucesso. Aos 20, Alajbegovic fez bonita jogada e abriu o placar. Logo em seguida, Dzeko recebeu cruzamento, tentou jogar de volta para a área e a bola pegou em Sultan Al-Brake, do Catar, e entrou. O atacante quase fez o terceiro, mas carimbou a trave.
Os cataris diminuíram com Hassan Al Haydos, aos 41. Depois, passaram a correr atrás do empate e também acertaram a trave, em finalização de Pedro Miguel.
No segundo tempo, os bósnios procuraram administrar o resultado. Aos 35, Mahmic aproveitou um bate e rebate dentro da área para fazer o terceiro e matar a partida.
Situação no Grupo B e próximos passos
Líderes, Suíça e Canadá se garantiram no mata-mata da Copa do Mundo. Agora, aguardam a definição das outras chaves para saber quem terão pela frente na segunda fase. A Bósnia também se classificou entre os oito melhores terceiros colocados. Já o Catar, isolado na lanterna, está fora do torneio. Os embates eliminatórios vão começar no domingo (28).
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