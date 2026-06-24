Torcida da Escócia faz festa em Miami Beach, nos Estados Unidos - Reprodução / X

Torcida da Escócia faz festa em Miami Beach, nos Estados UnidosReprodução / X

Publicado 24/06/2026 17:56

Estados Unidos - A torcida da Escócia já está entrando no clima da partida contra o Brasil. Horas antes do confronto, os torcedores promoveram uma bela festa em Miami Beach, a principal praia da cidade-sede da partida. O 'show' teve direito a bandeiras, chapéus, uma grande réplica da taça da Copa do Mundo e até as famosas gaitas de fole, instrumentos tradicionais no país. Confira:

Scottish fans take over Miami Beach! pic.twitter.com/xHzNJf65VP — Ultras Clips (@ultras_clips) June 24, 2026 O vídeo, viralizado nas redes, antecipa o clima que a seleção brasileira deve enfrentar nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio de Miami. O 'Exército Tartã' — nome da torcida escocesa, em referência ao tradicional padrão de estampa dos tecidos do país — tem por costume levar os instrumentos e as famosas 'saias' aos estádios para acompanhar a seleção. O vídeo, viralizado nas redes, antecipa o clima que a seleção brasileira deve enfrentar nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio de Miami. O 'Exército Tartã' — nome da torcida escocesa, em referência ao tradicional padrão de estampa dos tecidos do país — tem por costume levar os instrumentos e as famosas 'saias' aos estádios para acompanhar a seleção.

Na última terça-feira (23), torcedores da Escócia ainda provocaram Pelé com uma faixa escrito: "Pelé quem? É hora de Dykes". A frase faz referência a Lyndon Dykes, centroavante reserva da seleção, que atuou por cerca de 34 minutos neste Mundial e não balançou as redes. Veja foto da faixa:

Escoceses estendem faixa com provocação a Pelé Reprodução