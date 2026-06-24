Karoline Lima exibiu look para acompanhar jogo do Brasil - Reprodução/Instagram

Karoline Lima exibiu look para acompanhar jogo do Brasil Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 18:10 | Atualizado 24/06/2026 22:16

Rio - Karoline Lima compartilhou fotos do look para acompanhar a partida entre Brasil e Escócia pela terceira rodada do Grupo C na Copa do Mundo, que acontece nesta quarta-feira (24) em Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora surgiu usando um short curto e casaco nas cores verde e amarelo.

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Ela completou o figurino com sandália de salto, óculos escuros, colares e uma bolsa em formato de bola de futebol. "Miami. Brasil, vamos", escreveu na legenda.

Karoline está trabalhando na cobertura do evento esportivo como repórter da Rede Ronaldo. A influenciadora vai entrevistar os torcedores nos jogos que acontecerão nos Estados Unidos, Canadá e México, países que irão sediar a competição.