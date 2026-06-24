Karoline Lima exibiu look para acompanhar jogo do Brasil Reprodução/Instagram
Karoline Lima aposta em short curto para assistir a jogo da Seleção brasileira
Influenciadora vai trabalhar na cobertura do jogo contra Escócia
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Lateral-direito também falou sobre a necessidade de 'se entregar de corpo e alma'
Bósnia garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo
Seleção terminou a fase inicial em terceiro lugar, no Grupo B
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Último jogo do camisa 10 pela Amarelinha havia sido em 17 de outubro de 2023
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