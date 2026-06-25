Vini Jr comemora o gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr comemora o gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 09:53

igualado Neymar com o maior número de gols marcados pelo Brasil em uma Copa do Mundo desde 2002.

Vini Jr alcançou marcas relevantes ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia . Uma delas é terpelo Brasil em uma Copa do Mundo desde 2002.

Depois da conquista do penta, quando Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro do torneio com oito gols, a seleção brasileira disputou outras cinco edições. Nelas, Neymar foi o único a marcar quatro vezes em cinco partidas, em 2014, no país.



Nas outras Copas, os artilheiros da seleção brasileira foram: Ronaldo em 2006, Luís Fabiano, em 2010, e Richarlison, em 2022, com três gols cada; Neymar e Philippe Coutinho, com dois em 2018.



cinco gols em Copas do Mundo. Além disso, o camisa 7, que já havia marcado uma vez em 2022, igualou Garrincha, Romário e Zico , que no total também fizeram

E Vini Jr alcançar outra marca relevante na segunda fase do torneio. Ele está a um gol ou uma assistência de entrar no top 10 de jogadores brasileiros com mais participações em gols pelo Brasil em Copas do Mundo. Na décima colocação, estão empatados Didi, Garrincha, Leônidas da Silva e Rivellino, com nove.

Os últimos artilheiros do Brasil em Copas do Mundo

2002 – Ronaldo – 8 gols



2006 – Ronaldo – 3 gols



2010 – Luís Fabiano – 3 gols



2014 – Neymar – 4 gols



2018 – Neymar e Philippe Coutinho – 2 gols



2022 – Richarlison – 3 gols

2026 - Vini Jr - 4 gols