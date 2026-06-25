Vini Jr alcançou marcas relevantes ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Uma delas é ter igualado Neymar com o maior número de gols marcados pelo Brasil em uma Copa do Mundo desde 2002.
Depois da conquista do penta, quando Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro do torneio com oito gols, a seleção brasileira disputou outras cinco edições. Nelas, Neymar foi o único a marcar quatro vezes em cinco partidas, em 2014, no país.
Nas outras Copas, os artilheiros da seleção brasileira foram: Ronaldo em 2006, Luís Fabiano, em 2010, e Richarlison, em 2022, com três gols cada; Neymar e Philippe Coutinho, com dois em 2018.
E Vini Jr alcançar outra marca relevante na segunda fase do torneio. Ele está a um gol ou uma assistência de entrar no top 10 de jogadores brasileiros com mais participações em gols pelo Brasil em Copas do Mundo. Na décima colocação, estão empatados Didi, Garrincha, Leônidas da Silva e Rivellino, com nove.
Os últimos artilheiros do Brasil em Copas do Mundo
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